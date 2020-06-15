На Навального завели дело о клевете из-за отзыва на ролик RT

На Алексея Навального завели дело о клевете из-за его комментария к ролику RT

Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении политика Алексея Навального из-за его комментария к агитационному ролику RT о поправках в Конституцию. Об этом ведомство сообщило 15 июня.

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В сообщении СК говорится, что дело на Навального завели из-за «клеветы в адрес ветерана», принявшего участие в агитационном ролике RT. Следственный комитет считает, что Навальный опубликовал комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко». О каких именно сведениях идет речь, СК не уточнил.

2 июня RT опубликовал ролик о голосовании по поправкам в Конституцию. Алексей Навальный перепубликовал видео RT у себя в соцсетях, назвав его героев «продажными холуями», «людьми без совести» и «предателями».

По статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) Навальному грозит штраф до миллиона рублей или до 240 часов обязательных работ.

Помимо Игната Артеменко в ролике RT приняли участие дизайнер Артемий Лебедев, актеры Василий Лановой и Иван Охлобыстин, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов и Аделина Сотникова, и другие. Позже Артемий Лебедев рассказал, что снимался в ролике, когда еще не было известно о «поправке Терешковой» об обнулении президентских сроков Владимира Путина.

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