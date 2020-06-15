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Оперативный штаб сообщил о более семи тысячах умерших от COVID-19 в России

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Оперативный штаб сообщил о смерти более семи тысяч пациентов с коронавирусом в России
Оперативный штаб сообщил о смерти более семи тысяч пациентов с коронавирусом в России REUTERS - Anton Vaganov
RFI

К 15 июня 7091 человек скончался от последствий заражения коронавирусом в России, сообщает оперативный штаб.

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За минувшие сутки в стране выявили еще 8246 случаев заражения. Общее число официально выявленных инфицированных превысило 537 тысяч.

За минувшие сутки в России, по официальным данным, скончались 143 больных COVID-19. Всего с начала эпидемии от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 7091 человек, передает федеральный штаб.

13 июня Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса за апрель. По данным ведомства, в апреле от COVID-19 скончались 2712 пациентов, хотя оперативный штаб сообщал о 1145 скончавшихся за этот месяц. Ранее низкие показатели смертности от коронавируса в России в ВОЗ назвали «сложными для понимания».

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