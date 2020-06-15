HRW: Российские медики столкнулись с угрозами после жалоб на условия работы и нехватку защитных средств. На фото — президент России Владимир Путин во время посещения московской больницы в Коммунарке 24 марта.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала исследование, посвященное условиям работы российских медработников в период пандемии. По данным правозащитников, медики столкнулись «с угрозами и санкциями со стороны руководства и правоохранительных органов».

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Среди главных проблем, которые отмечает Human Rights Watch, — отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ). Нехватку СИЗ медики особенно остро почувствовали в марте и апреле. Однако эта проблема и сейчас не исчезла. Источники HRW рассказывают о необходимости многократно использовать одноразовые средства защиты, а также о неравномерном распределении СИЗ среди персонала.

Власти не выполняют до конца данные обещания, а медработники продолжают подвергаться риску заражения, говорится в коммюнике организации.

«Вместо того чтобы прислушаться к законным озабоченностям медиков и пытаться решать проблемы, администрация и власти в ряде случаев привлекали их к дисциплинарной или правовой ответственности», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Правозащитники поговорили с тремя медработниками, которые были уволены или были вынуждены уволиться после критики в адрес администрации медучреждения или отказа работать без СИЗ. Среди них — терапевт из Ленинградской области Наталья Трофимова, которую уволили якобы из-за «разглашения врачебной тайны». Врач опубликовала фотографию, на которой видно, что медсестра работает без средств защиты. На задний план попало лицо пациента, и это стало формальной причиной увольнения медика.

«Применение санкций и угрозы в отношении медработников, которые обнародуют ситуации дефицита СИЗ и другие нарушения их прав, — это прямое нарушение свободы выражения мнений. Такая практика, тем более в отношении разоблачителей нарушений, должна быть запрещена законом» — заключают правозащитники.

В неофициальном «Списке памяти», который ведут российские врачи, сейчас 413 имен погибших в России от последствий коронавируса медработников.

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