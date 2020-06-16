В России не планируют снимать связанные с эпидемией ограничения раньше 2021 года

16 июня в Москве возобновили работу стоматологические клиники, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, музеи и зоопарки

Введенные из-за коронавируса санитарные ограничения не будут сняты раньше 2021 года. Об этом во вторник, 16 июня, объявил в эфире «Первого канала» министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Москве планируют снять ограничения в середине июля.

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«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале российского телевидения.

По словам чиновника, одним из условий должно стать «наличие популяционного иммунитета, что гарантирует прерывание цепочки, это 45-50-60%" переболевших.

Московские власти обещают рассмотреть вопрос о снятии ограничений для жителей столицы в середине июля. Об этом 16 июня объявил Сергей Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания.

16 июня в Москве возобновили работу стоматологические клиники, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня в Москве должны полностью открыться рестораны и кафе, а также фитнес-центры. Работа театров и кинотеатров, а также массовые мероприятия пока остаются под запретом.

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