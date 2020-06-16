В России 193 человека умерли от COVID-19 за сутки

В России от последствий коронавирусной инфекции скончались более семи тысяч человек

В России за последние сутки от последствий коронавируса скончались 193 человека. Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в Оперативном штабе. Согласно официальным данным, за 24 часа в стране выявили 8248 случаев заражения COVID-19.

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Больше всего смертей от последствий коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве (52) и Санкт-Петербурге (54). Всего санитарные власти сообщили о 7284 жертвах COVID-19 с начала эпидемии.

Накануне в Оперативном штабе заявляли, что прирост числа заболевших коронавирусом составил 8246 человек. Тогда за сутки умерли 143 пациента.

Несмотря на рост смертности от COVID-19, в России продолжается подготовка к проведению парада Победы 24 июня. В Москве власти порекомендовали жителям не ходить в этот день в центр столицы и посмотреть на парад по телевизору. 13 городов, в том числе Курск, Пермь, Саранск и Челябинск, приняли решение перенести торжества на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации в регионах.

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