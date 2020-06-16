Против сотрудников «Норникеля» возбудили новое уголовное дело за загрязнение реки

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении сотрудников компании «Норникель». Согласно данным расследования, из-за нарушений при строительстве неочищенная вода с фабрики по обогащению руды в течение двух лет сбрасывалась в соседнюю реку Томулах.

Реклама Читать далее

Уголовное дело возбудили по статье 246 УК РФ (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) в отношении неустановленных лиц. Как считает следствие, закон был нарушен на Талханской обогатительной фабрике.

Для того, чтобы компенсировать ущерб экологии, потребуется более 154 миллиона рублей. В СК добавили, что продолжают проведение расследования.

Связано ли проведение расследования в отношении «Норникеля» с недавним ЧП на ТЭЦ-3 (входит в «Норильский никель») где в результате утечки в окружающую среду попали около 20 тысяч тонн дизельного топлива, в СК не уточнили.

Ранее по этой же статье УК дело возбудили в отношении директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, а также главного инженера предприятия и его помощника. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания возьмет на себя расходы по ликвидации аварии. Их оценили более чем в 10 миллиардов рублей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться