Сумма штрафов за нарушение самоизоляции в России достигла миллиарда рублей

Юристы не нашли связи между числом штрафов, выписанных за нарушение карантинных мер, и эпидемиологической обстановкой

Общая сумма штрафов, выписанная за нарушение режима самоизоляции в России с 1 апреля, достигла миллиарда рублей. Как сообщила во вторник, 16 июня, юридическая служба правозащитной инициативы «Апология протеста», всего суды рассмотрели почти 400 тысяч дел о нарушении правил поведения при ЧС.

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Больше всего штрафов было выписано в Татарстане, Краснодарском крае, Дагестане и Брянской области. Половина всех протоколов об административных правонарушениях была составлена в 11 регионах России. 54 тысячи штрафов выписали с помощью столичного приложения «Социальный мониторинг», которое ранее подверглось критике москвичей.

Средний размер штрафа за нарушение самоизоляции в России меняется в зависимости от региона. По данным «Апологии протеста», в Омской области он составил более 1100 рублей, а в Новосибирской — около трех тысяч. Юристы уточняют, что поступления от штрафов перечисляются в федеральный, а не региональный бюджет.

«Сопоставление количества дел и количества зараженных показывает, что противодействие эпидемии репрессивными мерами нерационально — эти показатели не коррелируют друг с другом», — отмечается в докладе организации. В частности, по данным на 11 июня, в Ненецком автономном округе, где выписан лишь один штраф за нарушение карантинных мер, зафиксирован 81 случай заражения COVID-19.

Накануне стало известно, что судья в Татарстане 27 мая за полчаса успел рассмотреть 111 протоколов о нарушении режима самоизоляции. На каждый он потратил около 16 секунд. По данным «Холод медиа», постановления копировали друг друга и отличались только персональными данными.

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