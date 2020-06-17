В Петербурге гособвинение потребовало 6 и 9 лет колонии для двух фигурантов дела «Сети»

Пикет против пыток и за отмену приговоров по делу «Сети» у здания ФСБ на Лубянке, Москва, 14 февраля 2020 г.

На выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге гособвинение запросило девять и шесть лет колонии для двух фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом в среду, 17 июня, сообщает «Медиазона».

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Прокурор на прениях заявил, что Филинков и Бояршинов были участниками «террористического сообщества», организованного в Пензе. Сообщество якобы планировало создать межрегиональные боевые группы с целью захвата власти.

25-летний Виктор Филинков отрицает вину. Он рассказывал, что давал первоначальные признания под пытками ФСБ. 28-летний Юлий Бояршинов дал признательные показания, что прокурор счел смягчающим обстоятельством.

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть» ФСБ завела осенью 2017 года. С тех пор по нему задержали 11 молодых людей — в Пензе и Санкт-Петербурге. Большинство обвиняемых — антифашисты и анархисты, увлекавшиеся страйкболом.

В Петербурге в январе 2019 года уже приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима еще одного фигуранта дела 28-летнего антифашиста Игоря Шишкина. Он признал вину, пошел на сделку со следствием и дал показания на других подсудимых. До этого члены ОНК фиксировали на его теле многочисленные раны, следы пыток электрошокером, гематому вокруг глаза «вплоть до кости». Обвиняемый сказал правозащитникам, что получил гематому на тренировке, а откуда следы от электрошокера — не помнит.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе приговорил семерых участников «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии. Их признали виновными в организации или участии в «террористическом сообществе». Все они не признали вину и заявляли о пытках, психологическом давлении и подброшенном ФСБ оружии. Следственный комитет не дал хода их жалобам. Защита утверждает, что обвинение не доказало состав преступления. ПЦ «Мемориал» признал фигурантов «пензенского дела» политзаключенными.

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