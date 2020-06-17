В Пскове возобновился процесс над обвиняемой в оправдании терроризма журналисткой

В Пскове 16 июня началось выездное заседание Московского окружного военного суда, рассматривающего дело местной журналистки Светланы Прокопьевой. Ее обвиняют в оправдании терроризма за рассуждения о попытках взрыва в архангельском управлении ФСБ. Процесс был отложен из-за пандемии коронавируса.

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Как отмечает «Север. Реалии», поддержать журналистку в суд пришли коллеги, активисты и другие неравнодушные. На заседание пустили всех. Суд также удовлетворил ходатайства о видеотрансляции слушаний.

Прокурор заявила, что журналистка «действовала умышленно, желая наступления опасных последствий, заведомо зная, что совершенное у здания ФСБ преступление является террористическим актом». Сама Прокопьева заявила, что категорически не согласна с предъявленным обвинением. «Там не указаны слова из моей колонки, в которых якобы есть оправдание терроризма. Я не понимаю, в чем мое преступление», — сказала она.

Один из ее адвокатов Тумас Мисакян подчеркнул, что в публикации и заявлениях Светланы Прокопьевой нет оправдания терроризма. «Напротив, в своей публикации она преследовала цель не допустить аналогичных преступлений в будущем, а предметом статьи был анализ причин, подтолкнувших подростка к совершению преступления», подчеркнул он, отметив, что уголовное преследование за мнение противоречит как российскому законодательству, так и нормам международного права.

Дело Светланы Прокопьевой

Уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении псковской журналистки завели в феврале 2019 года. Поводом для этого стала публикация в «Псковской ленте новостей» и выступлении в эфире «Эха Москвы в Пскове» от 8 ноября 2018 года, где она рассуждает о причинах теракта в архангельском УФСБ. Светлана Прокопьева предположила, что преступление было совершено в качестве ответа на политические преследования инакомыслящих, и государство таким образом само подталкивает молодежь на такие радикальные действия. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы.

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Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала прекратить уголовное преследование псковской журналистки. «Преследование Светланы Прокопьевой вызвано исключительно реализацией ей своего права на свободу выражения мнений и должно быть прекращено», — уверены правозащитники. Журналистку также поддержали коллеги из российских СМИ.

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