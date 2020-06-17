В России впервые за полтора месяца выявили менее восьми тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили менее восьми тысяч случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7843 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает в среду, 17 июня, оперативный штаб. Это самый низкий показатель с 30 апреля.

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Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 553 тысяч случаев заражения. По данным оперативного штаба, всего от COVID-19 скончались 7478 человек, в том числе 194 человека за минувшие сутки. За вчерашний день из больниц по выздоровлению выписали более 10 тысяч пациентов. Под медицинским наблюдением остаются почти 309 тысяч человек с коронавирусом.

Ранее в ВОЗ называли «сложной для понимания» низкую смертность от коронавируса в России на фоне большого числа выявленных случаев заражения.

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