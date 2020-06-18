В России второй день подряд выявили менее 8 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России второй день подряд за сутки выявили менее восьми тысяч заражений коронавирусом. Как сообщили в четверг, 18 июня, в Оперативном штабе, за последние 24 часа в стране зафиксировали 7790 случаев COVID-19. Всего коронавирусную инфекцию с начала пандемии подтвердили более чем у 560 тысяч человек.

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Согласно официальным данным, за сутки от последствий коронавируса в России скончались 182 человека. Накануне число жертв COVID-19 за 24 часа достигло 194.

Как отметили представители Роспотребнадзора, за последние 24 часа в России провели почти 312 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 309 тысяч человек.

Напомним, что ранее в начале мая в России за сутки фиксировали более десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 июня в ВОЗ заявили, что страна вышла на плато. На фоне снижения заболеваемости власти начали резко снимать ограничения, введенные из-за пандемии. 24 июня в Москве и других городах пройдет парад Победы, а 1 июля — голосование по поправкам в Конституцию.

По данным мэрии Москвы, в российской столице 18 июня экономическая активность достигла 98% от уровня, зафиксированного до пандемии.

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