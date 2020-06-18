К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за расследования о голосовании по Конституции

В ночь на четверг, 18 июня, сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» в Москве, где взяли объяснение с журналиста Антона Баева — соавтора расследования о возможном мошенничестве с электронным голосованием по поправкам в Конституцию.

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Четверо мужчин в штатском, представившихся сотрудниками полиции, приехали ночью к редакции «Дождя» и попросили журналиста Антона Баева проехать с ними, сообщает телеканал. Объяснили они это его репортажем об электронном голосовании по поправкам в Конституцию. После этого к редакции подъехали двое полицейских в форменной одежде, переписавшие данные документов Баева. После того, как к редакции приехал юрист «Дождя» Роман Мазаев, полицейские предложили журналисту дать пояснения на месте в машине.

Роман Мазаев сообщил, что полицейские взяли с корреспондента «объяснение» о его расследовании. Полицейские рассказали, что им поступило заявление по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав (141 УК РФ). В связи с этим они получили указание опросить журналиста. Со слов юриста, уголовное дело не заведено и никакого статуса у Антона Баева нет. «По сути, Антон рассказал ту информацию, которая и так была сообщена в эфире Дождя», — отметил юрист.

Журналиста Антон Баев и Александра Шанталова выпустили расследование под заголовком «Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома». В материале говорится о том, что мошенники раздают сим-карты и присылают личные данные пенсионеров. Имея эти данные, можно зарегистрироваться на портале электронного голосования по поправкам. По данным «Дождя», участникам мошеннической схемы платят 75 рублей за регистрацию аккаунта на портале mos.ru и 50 рублей за голосование за поправки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о ночном визите полиции в редакцию «Дождя». Комментируя приезд полиции для опроса журналиста, Песков счел уместным «вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации». Расследование журналистов «Дождя» о подставном голосовании он назвал «абсолютной чушью».

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