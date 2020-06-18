Глава Росздравнадзора сообщила о гибели почти 500 медиков от COVID-19 в России

В России от последствий коронавирусной инфекции умерли 489 медиков. Об этом в четверг, 18 июня, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова на онлайн-конференции. После в самом Росздравнадзоре эти данные назвали «не официальными, а циркулирующими в интернете».

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«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — приводит слова Самойловой РИА Новости. В конце мая санитарные власти страны сообщали лишь о 101 медике, скончавшемся от последствий коронавирусной инфекции.

С начала пандемии российские врачи неоднократно жаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса и опасные условия труда. Как сообщала организация Human Rights Watch, в марте и апреле недостаток средств индивидуальной защиты ощущался особенно остро. Часть сотрудников, которые публично заявляли об угрозе своему здоровью, были уволены или были вынуждены написать заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее список врачей, которые погибли в России от последствий коронавируса, составили коллеги погибших. Сейчас в «Списке памяти» находится около 500 имен. В мае список изучило издание «Медиазона»: из 222 случаев гибели от COVID-19, которые тогда были упомянуты на сайте, журналистам удалось подтвердить 165.

После выступления Самойловой в Росздравнадзоре заявили, что данные о 489 жертвах COVID-19 среди врачей могут не соответствовать действительности. «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — прокомментировали информацию в ведомстве изданию «Подъем».

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