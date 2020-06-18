Роскомнадзор отказался от попыток заблокировать Telegram в России

Роскомнадзор в четверг, 18 июня, объявил, что снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

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На сайте ведомства говорится, что решение принято по согласованию с Генпрокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится на сайте Роскомнадзора.

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров призвал власти России отказаться от попыток блокировки мессенджера, что позволило бы «тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис». Дуров добавил, что за последние два года Telegram усовершенствовал «методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды».

«Теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру», — написал Дуров.

15 июня трое депутатов от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram как «официального сервиса» госорганов. В пояснительной записке отмечается, что несмотря на все меры, предпринимаемые Роскомнадзором с апреля 2018 года, Telegram все еще доступен для скачивания и использования в России. Депутаты подчеркивают, что Telegram используют множество российских госорганов, в том числе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор более двух лет пытался блокировать Telegram в России по решению суда из-за того, что сервис отказался передавать ключи шифрования ФСБ. Мессенджер оставался доступен и широко использовался в России, в том числе органами государственной власти.

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