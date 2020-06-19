Более ста магазинов и кафе закрылись в центре Москвы за время самоизоляции

112 магазинов, кафе и ресторанов в центре Москвы не возобновили свою работу после отмены режима самоизоляции. Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса 2ГИС, на популярных торговых улицах закрылись 4% заведений

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По данным сервиса, наибольший урон режим самоизоляции нанес заведениям общепита. К началу июня на улицах, проанализированных в рамках исследования, закрылись 62 ресторана и кафе, а открылись — 16. Как отметили в консалтинговой компании Knight Frank, на улице Покровка в центре столицы число свободных площадей выросло вдвое — с четырех до почти 9 процентов.

Во время пандемии коронавируса рестораторы в России жаловались на катастрофические потери для их бизнеса. В течение почти трех месяцев они не могли принимать клиентов. Из-за административных сложностей часть владельцев малого бизнеса также не смогли получить государственную помощь.

Рестораны, кафе и торговые центры в Москве закрыли 26 марта. Тогда санитарные власти страны сообщали о 182 новых случаях заражения COVID-19 в России. Изначально все заведения общепита должны были открыться 5 апреля, однако из-за режима самоизоляции летние террасы возобновили свою работу только 16 июня.

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