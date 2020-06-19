В России третий день подряд выявили менее восьми тысяч случаев COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба от 19 июня, за минувшие сутки в России выявили 7972 случая заражения новым коронавирусом.

По данным оперативного штаба от 19 июня, за минувшие сутки в России выявили 7972 случая заражения новым коронавирусом. Таким образом, третий день подряд этот показатель составляет менее восьми тысяч случаев.

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Общее число заразившихся приблизилось к 570 тысячам. Под медицинским наблюдением остаются более 310 тысяч человек.

По официальным данным, за минувший день от COVID-19 скончался 181 человек. Всего с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции, по данным штаба, умерли 7841 человек. В ВОЗ называли «сложной для понимания» низкую смертность в России от коронавируса на фоне большого числа выявленных случаев заражения.

Москва и Подмосковье традиционно занимают первые места среди регионов с наибольшим числом новых случаев заражения. За ними следует Ханты-Мансийский автономный округ, где за минувшие сутки зафиксировали 269 случаев COVID-19.

24 июня в Москве состоится парад Победы, а затем начнется голосование по поправкам в Конституцию, которое решили растянуть на неделю. Ряд российских регионов из-за эпидемии отказались от парада Победы.

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