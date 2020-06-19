Журналиста «Дождя» Антона Баева вызвали в Центр «Э» из-за расследования о скупке голосов

Журналиста «Дождя» Антона Баева вызвали в Главное управление по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») из-за сюжета о поддельных аккаунтах избирателей для голосования за поправки в Конституцию. Об этом главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко 19 июня сообщил в эфире «Эха Москвы».

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Дзядко сообщил, что сотрудники Центра «Э» вызвали Баева, позвонив в редакцию. По словам главреда телеканала, журналист «будет давать им пояснения в том же формате, в котором он их давал сотрудникам главка ночью со среды на четверг».

Чуть позже в комментарии RFI Тихон Дзядко отметил, Баев уже находится на Петровке, 38. По его словам, дело возбуждено не было, речь идет о проверке. Соответственно, статуса у Антона Баева тоже нет. «Насколько я понял, они (Центр „Э“) тоже занимаются подобными вопросами, но точно понять их мотивацию не могу», — добавил Дзядко.

В ночь на четверг, 18 июня, сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и потребовали, чтобы Антон Баев проехал с ними. После того, как к редакции подъехал юрист «Дождя» Роман Мазаев, полицейские согласились взять показания с журналиста на месте.

Антон Баев и Александра Шанталова выпустили сюжет о том, что московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по поправкам без их ведома. В материале говорится о том, что мошенники раздают сим-карты и присылают личные данные пенсионеров. Имея эти данные, можно зарегистрироваться на портале электронного голосования по поправкам и использовать сим-карту для верификации. По данным «Дождя», участникам мошеннической схемы платят 75 рублей за регистрацию аккаунта на портале mos.ru и 50 рублей за голосование за поправки.

Полиция начала проверку этой информации по обращению Мосгоризбиркома. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование «абсолютной чушью».

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