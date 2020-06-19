«Эхо Москвы» оштрафовали за эфир с политологом Валерием Соловьем, где он рассуждал о коронавирусе

Мировой суд в Москве оштрафовал «Эхо Москвы» и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского за публикацию выступления политолога Валерия Соловья, где он рассуждает о коронавирусе. Об этом 19 июня сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

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Радиостанции суд назначил штраф в 200 тысяч рублей, Рувинскому — 60 тысяч, написал у себя в телеграме Алексей Венедиктов. Он добавил, что судебное решение будет обжаловано.

По данным ТАСС, радиостанцию признали виновной в распространении заведомо недостоверной информации о коронавирусе, что создало «угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Агентство ссылается на судебные решения от 5 и 15 июня, оказавшиеся в ее распоряжении.

В марте по требованию Роскомнадзора радиостанция «Эхо Москвы» удалила с своего сайта интервью с Валерием Соловьем, где он говорил о занижении статистики по смертности от коронавируса в России.

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