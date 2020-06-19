EU DisinfoLab: Как маленький французский сайт распространяет российские фейки

Европейская НКО EU DisinfoLab опубликовала доклад о технологиях внедрения российской дезинформации во Франции. На примере неприметного французского сайта Observateur Continental, который на первый взгляд никак не связан с Москвой, авторы расследования показывают, как прокремлевские нарративы распространяются во Франции через более крупные СМИ, называющие себя «альтернативными».

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Если зайти на французский сайт Observateur Continental, при беглом просмотре ничто не указывает на то, что портал может быть связан с Россией. Сайт обновляется нерегулярно, основной контент — недлинные заметки на геополитические темы, иногда с уклоном в теории заговора, часто неподписанные. В разделе «Кто мы», который выглядит размыто, говорится, что Observateur Continental — это независимый информационный некоммерческий интернет-портал, запущенный в апреле 2019 года. Никаких имен, адреса, номера телефона или другой информации, позволяющей понять, кому принадлежит сайт, здесь не найти.

Своей главной задачей сайт называет «предоставление франкоязычным читателям адекватной информации о деятельности ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), БРИКС и большого евразийского партнерства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с другими странами, среди которых Индия, Иран, Пакистан, страны-члены СНГ и ЕС». «Платформа посвящена колумнистам и аналитикам из разных стран мира», — отмечается в описании.

15 июня брюссельская НКО EU DisinfoLab опубликовала 60-страничный доклад (на английском языке), в котором демонстрирует, как Observateur Continental, сайт с 12 тысячами подписчиков на Facebook и 86 фолловерами в Twitter, связан с российским информационный агентством «ИнфоРос», а через него — с российскими спецслужбами, и как фейковые публикации французского сайта распространяются через более крупные и известные СМИ, называющие себя «альтернативными».

«Когда мы изучали дезинформацию вокруг пандемии COVID-19, то наткнулись на сайт, который публиковал фейки: Observateur Continental. Это было похоже на торчащую из клубка нитку», — рассказал изданию Nextinpact Александр Алафилипп (Alexandre Alaphilippe), глава EU DisinfoLab, специализирующейся на изучении дезинформации.

В феврале Observateur Continental опубликовало интервью Фрэнсиса Бойла, профессора права из Иллинойского университета, в котором тот объясняет, что коронавирус — «это биологическое оружие, произведенное в американских лабораториях». В апреле на сайте появилась заметка под названием «COVID-19 в Германии: когда в дверь стучится полиция». Ее автор Оливье Рено утверждает, что в Мюнхене полиция и врачи приходят домой к гражданам, критикующим правительственные директивы в области борьбы c коронавирусом, с целью принудительно госпитализировать их в психиатрический стационар. Вот лишь несколько примеров появляющейся на этом сайте дезинформации.

Как отмечают авторы доклада DisinfoLab, главной задачей неприметного сайта с небольшим количеством подписчиков является распространение информации на других, более известных и раскрученных порталах. В первую очередь речь идет о так называемых «альтернативных» СМИ, противопоставляющих себя мейнстрим-медиа. Среди них — франкоязычные сайты AgoraVox, LesMoutons Enragés, Réseau international, Mondialisation.ca. Так, например, распространяющие теории заговора сайты Moutons Enragés и Mondialisation.ca перепубликовали около 40 заметок Observateur Continental.

Как удалось установить связь с «ИнфоРос»

Сервис Whois, позволяющий проверить информацию о регистрации домена, показывает, что техническим контактом сайта Observateur Continental является компания Inforos Co LTD с email-адресом nic@inforos.ru и московским телефонным номером, соответствующим номеру редакции «ИнфоРос». Сам домен зарегистрирован через немецкую компанию PTS Privacy & Trustee Services GmbH, позволяющую анонимную регистрацию сайтов.

На Whois можно найти и физический адрес: Москва, ул. Кржижановского, дом 13 корпус 2. По этому адресу находится офис агентства «ИнфоРос», а также фонд «Русский мир» — общественная организация, созданная в 2007 году по инициативе президента России Владимира Путина и официально занимающаяся популяризацией русского языка и культуры за рубежом. Западные исследователи считают «Русский мир» одним из инструментов российской «мягкой силы» в Европе.

Кроме того, некоторые статьи, опубликованные на Observateur Continental, это просто перевод заметок агентства «ИнфоРос».

«ИнфоРос развивается в серой зоне, внутри которой обычная информация переплетается с более спорными действиями, которые вполне могут быть связаны с информационными операциями российского государства», — отмечают авторы доклада.

В заметке The Washington Post, опубликованной в декабре 2018 года и посвященной расширению активности российской военной разведки ГРУ (ныне Главное управление Генштаба) на Западе, рассказывается о подразделении, известном как войсковая часть 54777. Сотрудники западных разведслужб называют это подразделение «российским центром по ведению психологической войны». Собеседники The Washington Post отмечают, что у войсковой части 54777 есть, по их данным, несколько подставных вывесочных организаций. Одной из наиболее значимых среди них является информационное агентство «ИнфоРос».

Собеседники издания Nextinpact призывают, впрочем, к осторожности в том, что касается попытки увидеть за Observateur Continental руку ГРУ. «После 2016 года стратегия российской дезинформации ориентируется на более маленькие сети — из-за этого сложно доказать централизованное управление. Они прикладывают больше усилий для того, чтобы замаскироваться, и делать прямые отождествления становится практически невозможно», — цитирует издание исследователя американского аналитического центра Atlantic Council Эмерсона Т. Брукинга. По его словам, сайт Observateur Continental явно демонстрирует эту тенденцию.

EU DisinfoLab идентифицировала двух главных авторов Observateur Continental — это Оливье Рено и Михаил Гамандий-Егоров. С апреля прошлого года они написали для ObservateurContinental около 60 заметок каждый. Оба публиковались на французском сайте «Голоса России», позднее ставшим Sputnik France.

Оливье Рено на своей странице в LinkedIn представляется «французским журналистом, базирующимся в Москве». Его именем подписаны четыре текста, опубликованных на сайте «ИнфоРос». Михаил Гамандий-Егоров называет себя «журналистом и предпринимателем», «специалистом по российско-африканским отношениям». Он сотрудничает с французскими сайтами, распространяющими теории заговора, дает комментарии официальным иранским СМИ. «Аналитик: США еще не понимают, что время их диктата подошло к концу» — так выглядит интервью с Гамандием-Егоровым на сайте РИА Новости.

Как реагируют французские власти?

В период, когда Париж официально говорит о необходимости налаживать диалог с Москвой, представители французских спецслужб анонимно рассказывают о том, что информационная война развивается не в пользу Франции. Источник Nextinpact отмечает, что официальная позиция руководства страны вызывает у сотрудников спецслужб много споров и разногласий. «Однако не в наших привычках ставить под сомнение приказы сверху», — говорит собеседник издания.

По его словам, «достаточно посмотреть на Сербию» во время пандемии. «Там убеждены, что Китай и Россия были для них лучшими партнерами, чем Евросоюз, хотя последний помог им гораздо больше. Мы полностью проигрываем, мы серьезно опаздываем по всем этим вопросам в то время, как они очень эффективны», — подчеркивает он. Комментируя идею сближения с Москвой, этот сотрудник спецслужб говорит: «мы даем им слишком много, и они откровенно этим пользуются».

Несколько лет назад французский журналист Николя Энен в своей книге «Русская Франция: расследование о сетях Путина» также цитировал представителя французских спецслужб, говорившего: «Мы проиграли, у нас с Россией разные методы».

«Мы — не кролики шести недель от роду. Желание нормализовать отношения ни в коем случае не снижает нашей бдительности», — заявил в свою очередь Nextinpact советник президента Эмманюэля Макрона, также пожелавший остаться неназванным. Но одновременно признал: «Это правда, что мы отстаем в области борьбы с дезинформацией».

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