Рамзан Кадыров высказался в поддержку чеченцев в Дижоне

По его мнению, в произошедшем виноваты французские власти, не справившиеся с проблемой наркоторговли

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку чеченцев, которые участвовали в столкновениях с представителями магрибской общины Дижона. По его мнению, в произошедшем виноваты французские власти, не справившиеся с проблемой наркоторговли. Об этом чеченский лидер написал в пятницу вечером, 19 июня, в своем телеграм-канале.

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«Лично мое мнение такое: я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев», — написал Рамзан Кадыров.

В субботу, 20 июня, в Париже должен был пройти митинг чеченской диаспоры из-за конфликтов в Дижоне и Ницце. Однако позже префектура полиции временно запретила акцию. Также представители чеченской общины запустили петицию против «клеветы французского государства на чеченскую общину».

После столкновений в Дижоне с участием представителей чеченской общины в разных городах Франции были задержаны шестеро выходцев из Чечни. Выходцы из Чечни утверждают, что хотели таким образом добиться справедливости после жестокого избиения чеченского юноши группой наркодилеров.

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