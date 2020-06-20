Число жертв эпидемии коронавируса в России превысило восемь тысяч человек

В России за последние сутки выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. От последствий COVID-19 за последние 24 часа скончался 161 человек. Общее число официально подтвержденных жертв эпидемии достигло 8 002 человек.

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Число выздоровевших за последние сутки пациентов составило 10 186 человек. Под наблюдением врачей остаются 234 358 человек — в это число входят как госпитализированные пациенты, так и проходящие лечение в амбулаторных условиях. За последние сутки эта цифра сократилась на 2 458 человек.

Больше всего новых случаев, как обычно выявлено в Москве (+ 1057). Умерли от последствий COVID-19 в столичных больницах за сутки 52 пациента. В Подмосковье выявили 646 новых случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе — 259, в Свердловской области — 254, в Санкт-Петербурге — 228.

По данным Роспотребнадзора в России за сутки провели 339 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено 16,6 миллиона тестов.

Вечером 19 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса из-за слишком быстрого снятия в разных странах мира санитарных ограничений и потери бдительности у уставшего от карантина общества. «Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы», — предупредил гендиректор ВОЗ.

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