В России за сутки зафиксировали еще 7 728 случаев заражения COVID-19

По информации специалистов университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии выявлено 8 802 328 случаев заражения коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 7 728 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные в воскресенье, 21 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 584 680.

Реклама Читать далее

От последствий заражения за последние 24 часа скончались 109 инфицированных. По официальным данным, общее число жертв эпидемии составляет 8 111 человек. Число выздоровевших за последние сутки пациентов — 5 119 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+968). Впервые с 9 апреля этот показатель составил меньше тысячи. Из общего количества случаев инфицирования в Москве выявлены 213 946. За прошедшие сутки 32 пациента скончались от последствий COVID-19 в столичных больницах, 1 007 человек выздоровели.

Еще 549 новых случаев инфицирования выявили в Московской области, 294 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 229 — в Санкт-Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки провели 339 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено почти 16,9 миллиона тестов.

По информации специалистов университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии выявлено 8 802 328 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в США (2 255 119) и Бразилии (1 032 913). Россия по этому показателю находится на третьей позиции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться