Откровение от Владимира: президент Путин не исключил выдвижения на новый срок

Наглядная агитация к голосованию по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Среди множества поправок есть и положение, «обнуляющее» предыдущие сроки Путина и позволяющее ему оставаться на посту президента до 2036 года.

Владимир Путин заявил, что «не исключает» для себя возможности баллотироваться на новый президентский срок, если будет принята соответствующая поправка к Конституции. Кроме того, он призвал не искать ему преемников, а «работать». Как сообщает ТАСС, заявления были сделаны для фильма «Россия. Кремль. Путин», который выходит в воскресенье, 21 июня, на канале «Россия 1».

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«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции, — сказал Путин и добавил: «Посмотрим, там видно будет». Президент РФ также призвал всех чиновников не подыскивать ему замену, а заниматься другим трудом. «Работать надо, а не преемников искать… Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал Путин, который находится на вершине российской власти уже более 20 лет.

Напомним, 1 июля намечено проведение так называемого Общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Среди множества поправок есть и положение, «обнуляющее» предыдущие сроки Путина и позволяющее ему еще дважды баллотироваться в президенты, оставаясь на этом посту до 2036 года.

Многие политологи отметили, что именно ради этой единственной поправки и была устроена процедура с изменениями Основного закона. Против изменения Конституции высказались сотни российских юристов, ученых, журналистов, писателей... Почти 200 муниципальных и региональных депутатов в открытом письме также призвали не поддерживать поправки, и назвали их попыткой переворота.

Тем не менее, 12 июня Владимир Путин выразил уверенность в том, что поправки к Конституции поддерживает «абсолютное большинство» россиян.

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