Рамзан Кадыров снял «режим самоизоляции» в Чечне

С 22 июня в Чечне планируется начать постепенный возврат к прежней жизни. На фото: Грозный, 26.07.2019.

Рамзан Кадыров объявил о снятии т.н. режима самоизоляции в Чеченской республике с понедельника, 22 июня. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление самого главы Чечни.

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С 22 июня в Чечне снимается режим самоизоляции и отменяются ограничения на передвижения внутри республики, заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба. При этом он заявил, что жители Чечни должны носить маски и соблюдать «социальную дистанцию».

В Чечне по-прежнему будут действовать и некоторые другие ограничения: в частности, пока запрещены массовые мероприятия и работа общепита в закрытых помещениях. Людям, которые прилетают в Грозный, нужно предъявлять справки об отсутствии коронавируса. «Мы продолжим строго контролировать ситуацию на границах, чтобы не допустить новых очагов заболевания», — заявил Кадыров.

Кроме того, он поручил проверить на коронавирус всех государственных и муниципальных служащих и работников СМИ.

Кадыров также сообщил, что Чечня готова и к ухудшению санитарной ситуации («Имеется коечный фонд, кислород, ИВЛ, лекарства»).

Напомним, в конце мая СМИ сообщали о том, что сам Рамзан Кадыров заболел коронавирусом и летал на лечение в Москву. Представители чеченских властей эту информацию опровергали.

Ранее, в апреле, Кадыров высказывал угрозы в адрес «Новой газеты» и лично спецкора Елены Милашиной после появления статьи о том, какими методами чеченские власти борются с распространением коронавируса.

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