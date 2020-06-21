СМИ сообщили о задержании в Москве Петра Верзилова

В Москве в воскресенье, 21 июня, был задержан участник группы Pussy Riot и арт-группы «Война», а также издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. По данным «Интерфакса», он был доставлен в Следственный комитет.

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Утром «Медиазона» сообщила, что в квартире Верзилова выломали дверь, а сам он перестал выходить на связь.

Позднее ТАСС передал, что Верзилова задержали сотрудники центра «Э» МВД России. По данным «Интерфакса», он был доставлен в Следственный комитет для дачи показаний по делу о призывах к экстремизму.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник передал, что причиной задержания стало размещение в соцсетях фотографии с подписью-цитатой из песни «украинского исполнителя и сторонника Майдана, неоднократно позволявшего себе высказывания экстремистских призывов в адрес России».

Ранее Русская служба Би-би-си со ссылкой на одного из друзей Верзилова, написала, что задержание могло быть связано с готовящейся акцией. Во время репетиции парада на московских улицах он хотел встать перед танком и тем самым повторить фото, сделанное во время студенческих протестов в Китае в 1989 году. Собеседник Би-би-си отметил, что после консультаций с юристами от акции было решено отказаться, однако Верзилов предположительно мог продолжить подготовку к ней в одиночестве.

Также известно о том, что в воскресенье обыски были проведены в галерее современного искусства AРT4, где проходили выставки арт-группы «Война», в которую также входит Петр Верзилов. Связаны ли обыски с его задержанием, пока не известно.

Обновление. Вечером 21 июня «Медиазона» сообщила, что Верзилова допросили как подозреваемого по «московскому делу».

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