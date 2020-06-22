В России за полярным кругом зарегистрировали рекордно жаркую температуру

В субботу, 20 июня в Верхоянске градусник поднялся до +38°C. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат», который отмечает, что еще никогда в истории климатических измерений такой жары за российским полярным кругом не было.

Реклама Читать далее

Предыдущий рекорд в этой местности был зарегистрирован 25 июля 1988 года, когда температура поднялась до 37,3°C.

На эти данные отреагировала французская метеослужба. «Это не только рекорд для Западной Сибири. Такой высокой температуры за полярным кругом Арктики вообще никогда не было!» – отметил в Twitter работник Météo France Этьен Капткян.

В воскресенье в том же Верхоянске столбик термометра держался на 35,2°C.

Рекорд жары в Сибири отметили и американские метеорологи. Согласно объяснениям местной метеослужбы, город Верхоянск, в котором проживает около 1300 жителей, является планетным рекордсменом. Самая низкая температура зимой была отмечена там же: -68°C.

Ученые объясняют такую рекордную жару глобальным потеплением на планете. По их последним наблюдениям, май 2020 был самым жарким за всю историю. Особенно это касается Арктики, где эффект глобального потепления сказывается сильнее всего. Согласно данным европейской службы наблюдения за климатом «Программа Коперника», в мае средняя температура в Сибири была на 10 градусов выше нормальной.

Французский климатолог, сопредседатель Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Валери Массон-Дельмот, температура воздуха в Арктике поднимается в два-три раза быстрее, чем в остальных частях планеты.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться