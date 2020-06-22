Двое обвиняемых по делу «Сети» в Петербурге получили 5,5 и 7 лет колонии

В Петербурге 22 июня вынесли два приговора по делу "Сети"

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд в понедельник, 22 июня, огласил приговор по делу о так называемом «террористическом сообществе "Сеть"». Виктора Филинкова приговорили к семи, а Юлия Бояршинова — к пяти с половиной годам колонии общего режима по части 2 статьи 205.4 УК.

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По так называемому «делу Сети» 25-летний Виктор Филинков приговорен к семи годам колонии общего режима, 28-летний Юлий Бояршинов — к 5,5 годам, сообщил из зала суда корреспондент портала «Медиазона». Прокурор запрашивал Филинкову девять лет колонии, Бояршинову — шесть лет.

Оглашение приговора сопровождалось акцией в поддержку подсудимых у здания суда. Собравшиеся выкрикивали слова «Позор», «Свободу», «Антифашист не террорист». Полиция провела задержания участников акции протеста. По сообщению «Медиазоны», задержано не менее 20 собравшихся.

Филинкова и Бояршинова обвинили в том, что они входили в петербургские ячейки «межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть"», которое, по версии следствия и обвинения, было создано с целью «свержения власти» в России. По версии следствия, участники «Сети» проводили тренировки, отрабатывая навыки захвата зданий, владения оружием и медицинской помощи. Подсудимые свою вину отрицали, назвав дело сфабрикованным.

Как отмечает портал «Север.Реалии», Виктор Филинков — единственный из обвиняемых в Петербурге отказался от признательных показаний и первый заявил о пытках сотрудниками ФСБ. Антифашист Юлий Бояршинов дал признательные показания.

В Петербурге по делу проходил еще один обвиняемый — Игорь Шишкин. Он полностью признал вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых. Его приговорили к 3,5 годам колонии.

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Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе «Сеть» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были арестованы 11 человек в Пензе, Санкт-Петербурге и Москве. Большинство арестованных — анархисты и антифашисты.

Многие обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы ФСБ. Они также неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашел в действиях ФСБ ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу «Сети» осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговоры были вынесены Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому, Арману Сагынбаеву, Андрею Чернову, Василию Куксову, Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс. С требованием отмены вердикта и нового расследования, а также наказания виновных в пытках выступили с открытыми письмами российские ученые, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли массовые пикеты в поддержку осужденных.

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