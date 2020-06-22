Кирилл Серебренников стал лауреатом французской премии за спектакль «Outside»

Режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии французской Ассоциации театральных, музыкальных и балетных критиков в номинации «лучший иностранный спектакль». О ежегодных наградах было объявлено в понедельник, 22 июня, когда в Москве прокуратура запросила для Серебренникова 6 лет лишения свободы по делу «Седьмой студии».

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Премии французских критиков российский режиссер удостоен за спектакль «Outside», представленный на международном театральном фестивале во французском Авиньоне в 2019 году. Эта постановка признана «лучшим иностранным спектаклем» прошедшего театрального сезона, прерванного эпидемией коронавируса.

Ассоциация театральных, музыкальных и балетных критиков Франции, объявляя о награде, подчеркнула «свою солидарность» с Кириллом Серебренниковым, который подвергается «запугиванию и мерам, ограничивающим (его) свободу» в собственной стране.

О французской награде было объявлено в тот же день, когда в Москве прокуратура запросила для Серебренникова 6 лет лишения свободы по делу «Седьмой студии».

Со спектаклем «Outside» в 2019 году Серебренников в третий раз участвовал в официальной программе Авиньона. Режиссер лично репетировал этот спектакль после выхода из-под домашнего ареста и находясь под подпиской о невыезде, но на фестиваль во Францию российские власти его, разумеется, не отпустили.

«Outside» рассказывает о несостоявшейся встрече Кирилла Серебренникова и китайского арт-фотографа Рена Ханга, чьи работы запрещали в КНР. Они планировали встречу, но незадолго до этого Рен Ханг покончил жизнь самоубийством в Берлине. Постановка стала воображаемой встречей одного запретного автора с другим,

диалогом двух художников, чьи свободы — творческую и личную — ограничивает государство и цензура.

Ассоциация театральных, музыкальных и балетных критиков Франции существует с 1877 года. Сегодня в нее входят 140 французских (а также иностранных) критиков и журналистов, работающих в печатной прессе, на телевидении и радио. С 1963 года ассоциация ежегодно вручает премии в области театра, музыки, оперных и хореографических постановок. Ассоциация ранее носила название Профессионального синдиката театральной критики (Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre).

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