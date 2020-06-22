Суд арестовал Петра Верзилова на 15 суток за хулиганство и нецензурную брань

В понедельник, 22 июня, Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Накануне он был задержан и доставлен в Следственный комитет. По сообщениям самого Верзилова, силовики в течение 13 часов допрашивали его по «московскому делу».

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Согласно публикации РБК, полиция составила протокол на Верзилова по ч.1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). В результате судья Виктория Дьячкова постановила арестовать издателя «Медиазоны» на 15 суток.

По заявлению самого Верзилова, его задержание было «классической полицейской провокацией». Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

В воскресенье утром на квартире у Верзилова был проведен обыск. Его целью, по словам Верзилова, было «подтвердить причастность к организации массовых беспорядков, которые прошли, по версии СК, 27 июля 2019 года» (акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму). После обыска издателя «Медиазоны» увезли на допрос в Следственный комитет.

После 13 часов допроса его и подругу Маргариту Коновалову отпустили из ОМВД по Красносельскому району. По дороге домой Верзилов заметил, что за ним ведут слежку. Затем он увидел молодого человека, который подбежал к Верзилову и сбил его с ног. «Очень быстро, через 20-30 секунд, появились сотрудники полиции, которые непосредственно перешли к заковыванию меня в наручники и доставили в отдел», – передает РБК слова активиста.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев просил допросить полицейских, которые дали письменные объяснения по делу, но судья в этом отказала.

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