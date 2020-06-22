COVID-19: в России за сутки выявили еще 7 600 случаев заражения

В России за последние сутки выявили 7 600 новых случаев заражения COVID-19, 1 068 из них — в Москве. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 592 280.

От последствий заражения за последние 24 часа скончались 95 человек. По официальным данным, общее число жертв эпидемии составляет 8 206 человек. Число выздоровевших за последние сутки пациентов — 4 705, 1 114 из них проходили лечение в Москве.

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки провели 291 тысячу тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено почти 17,2 миллиона тестов.

Российские регионы продолжают постепенно смягчать санитарные меры, вводившиеся для сдерживания эпидемии. С 22 июня отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри Чечни. Об этом заявил Рамзан Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба 21 июня. При этом он заявил, что жители Чечни должны носить маски и соблюдать «социальную дистанцию». Также под запретом пока остаются массовые мероприятия и работа общепита в закрытых помещениях

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