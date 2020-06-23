Апелляционный суд отказался отпустить Майкла Калви из-под домашнего ареста

Майкл Калви в Басманном суде сразу после ареста. 16 февраля 2019

Во вторник, 23 июня, первый московский апелляционный суд общей юрисдикции отказал основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела в повторной апелляционной жалобе на содержание под домашним арестом. Адвокаты просили снять домашний арест по причине обнаруженного у Калви онкологического заболевания.

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По мнению адвокатов, продлевая домашний арест, судьи нарушили принципы гуманности. 20 марта Майкл Калви был прооперирован в связи с обнаруженной у него злокачественной опухолью. Помимо продолжения лечения, медики рекомендуют ему ежедневные прогулки, рассказал сам Калви в зале суда.

Напомним, Майкл был задержан и помещен в СИЗО в феврале 2019 года. По версии следствия, фигуранты дела похитили из банка «Восточный» более 2,5 миллиарда рублей.

Вместе Калви по делу проходят его коллеги из фонда Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, глава Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов.

Филипп Дельпаль в суде заявил о заказном характере дела и назвал его экономическим спором, превращенным в уголовное преследование.

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