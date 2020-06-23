В России за последние сутки выявили еще 7425 случаев заражения COVID-19

С начала эпидемии в стране были зафиксированы 599 705 случаев инфицирования. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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От последствий заражения за последние 24 часа скончались 153 человека. По официальным данным, общее число жертв эпидемии составляет 8359 человек. Число выздоровевших за последние сутки пациентов — 12 013.

По данным Роспотребнадзора, в России за сутки провели 233 тысячи тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено почти 17,5 миллиона тестов.

В понедельник, 22 июня, агентство France-Presse представило данные об общем количестве случаев заболевания COVID-19. По подсчетам агентства, в мире насчитывается уже более 9 миллионов официально подтвержденных случаев, более половины из которых приходится на Европу и США. При этом подчеркивается, что эти данные не в полной мере отражают реальность, так как часто болезнь проходит бессимптомно, а некоторые страны вообще не проводят тестов на COVID-19.

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