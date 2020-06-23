ЕСПЧ признал незаконной блокировку в РФ сайтов «Грани», «Каспаров» и «Ежедневный журнал»

Сайт «Каспаров.Ру» был заблокирован в РФ после публикации, связанной с аннексией Крыма.

Европейский суд по правам человека признал незаконной внесудебную блокировку на территории России интернет-сайтов изданий «Грани.Ру», «Каспаров.Ру» и «Ежедневный журнал». В постановлении от 23 июня ЕСПЧ признал в действиях российских властей нарушения двух статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Сайты «Грани.Ру», «Каспаров.Ру» и «Ежедневный журнал» (EJ.ru) были заблокированы на российской территории весной 2014 года решением Роскомнадзора по требованию Генеральной прокуратуры. Внесудебная блокировка была проведена на основании так называемого «закона Лугового», который дал Генпрокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов, содержащих «призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста».

Как напоминает телеканал «Дождь», в решении о блокировке говорилось, что сайты имели «единую тематическую направленность» и преследовали цель «организации и освещения массовых мероприятий, проводимых с нарушением закона». Издания «Грани.Ру» и «Ежедневный журнал» подверглись запрету на российской территории за публикации, посвященные акциям в поддержку фигурантов «болотного дела». Экстремизм прокуратура нашла на сайте «Каспаров.Ру» в публикации, связанной с аннексией Крыма.

ЕСПЧ признал, что власти России своим решением нарушили две статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод — статью 10 о «Свободе выражения мнения» и статью 13 о «Праве на эффективное средство правовой защиты».

ЕСПЧ постановил выплатить учредителям сайтов «Грани.Ру» «Каспаров.Ру» по 10 000 евро компенсации, учредителю «Ежедневного журнала» — 11 000 евро.

С исками в европейский суд в Страсбурге обратились компании-учредители сайтов «Грани.Ру» и EJ.ru, а также Гарри Каспаров.

***Почти одновременно с упомянутыми сайтами в 2014 году Генпрокуратура РФ распорядилась заблокировать доступ к блогу Алексея Навального на платформе Livejournal.com.

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