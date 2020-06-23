ЕСПЧ присудил Жанне Немцовой более 20 тысяч евро компенсации по иску к Юрию Лужкову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 23 июня, постановил, что при рассмотрении в 2009 году иска тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова к политику Борису Немцову, права последнего были нарушены.

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Помимо Немцова ответчиками по делу о защите чести и достоинства также проходили журналистка Мария-Луиза Тирмастэ и газета «Коммерсант». В 2009 году дело выиграл Лужков.

Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить Жанне Немцовой как наследнице убитого в 2015 году оппозиционера компенсацию в 12 994 евро и 7800 евро за моральный ущерб. В решении ЕСПЧ также указывается, что «Коммерсант» и Мария-Луиза Тирмастэ не должны были нести ответственность перед судом, так как в основе опубликованного материала был комментарий Немцова.

Причиной иска 2009 года стала опубликованная в «Коммерсанте» статья Тирмастэ, посвященная книге Немцова и Владимира Милова «Лужков: итоги». В книге говорилось о 17 годах, на протяжении которых Лужков занимал должность мэра Москвы. В частности, авторы книги писали о коррупции. Лужков обратился в суд с требованием опровержения некоторых фрагментов тексте, в которых говорится о коррумпированности московской исполнительной власти. Немцов в свою очередь ответил, что готов предоставить «неопровержимые доказательства коррупционной деятельности» Юрия Лужкова и его супруги Елены Батуриной.

В итоге суд вынес вердикт в пользу мэра и постановил выплатить ему в общей сложности миллион рублей: по 500 тысяч от Немцова и издательского дома «Коммерсант». В 2010 году Борис Немцов обратился в ЕСПЧ, чтобы обжаловать это решение, сославшись на нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, предусматривающей право на свободу выражения мнения.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. На суде в Страсбурге его интересы представляла его дочь Жанна и адвокаты.

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