Перед голосованием по поправкам в Конституцию Путин объявил о новых социальных расходах

Во вторник, 23 июня, президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Отметив, что власти и граждане России правильно отреагировали на эпидемию коронавируса, глава государства объявил о ряде экономических и социальных мер поддержки населения, а также о повышении подоходного налога для состоятельных россиян.

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В телеобращении президент поблагодарил граждан за то, что они достойно прошли самый опасный период эпидемии. Также Путин напомнил, что все принятые меры по борьбе с распространением COVID-19 были обоснованы, так как они позволили спасти десятки тысяч жизней. По мнению главы государства, гибкая модель реагирования на коронавирус — федеральные ограничения и дополнительные полномочия регионам — себя оправдала. Тем не менее Путин предупредил, что вирус по-прежнему опасен, и призвал россиян быть осторожными, пока не появится вакцина.

Поскольку распространение коронавируса в стране не закончено, Владимир Путин объявил о мерах экономической и социальной поддержки россиян.

Прежде всего, он обещал продлить до 15 сентября связанные с эпидемией (так называемые «коронавирусные») выплаты соцработникам, а медикам — продлить выплату спецнадбавок на июль и август.

Семьям, где есть ребенок младше 16 лет должно быть выплачено по 10 тысяч рублей в июле. Семьям, где оба родителя потеряли работу, Путин обещал выплатить по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.

Кроме этого, глава государства предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье (до шести миллионов рублей в регионах, в Москве и Петербурге — до 12 миллионов).

Для поддержки предприятий Путин обещал выделить еще 100 миллиардов на программу льготного кредитования под 2% при условии сохранения рабочих мест.

Для самозанятых он предложил с 1 июля распространить специальный налоговый режим на всю страну (с начала 2020 года режим самозанятых распространялся на жителей 23 регионов, самозанятые уплачивают в виде налога 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами). Предоставлять статус самозанятого можно будет с 16 лет, а не с 18, как сейчас. По расчетам Путина, правом стать официально самозанятыми смогут воспользоваться около трех миллионов человек.

Глава государства также пообещал снизить налог на прибыль IT-компаний с 20% до 3%, и ставку их страховых взносов — до 7,6%. Предприниматели, работающие за рубежом, смогут получить возможность платить налоги в размере пяти миллионов рублей в год без предоставления налоговой отчетности.

Для состоятельных граждан Владимир Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ с 13% до 15%. Это касается граждан, зарабатывающих более пяти миллионов рублей год. Вырученные от повышения налога на доход физических лиц средства (порядка 60 миллиардов ежегодно) Путин предложил направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

Помимо этого, президент пообещал оказать дополнительную помощь субъектам Федерации, выделив им еще 100 миллиардов рублей, еще 100 миллиардов должны быть направлены регионам для обновления дорожной сети.

Правительство обязано предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, сказал Владимир Путин.

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