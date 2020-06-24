Без Макрона, но с Лукашенко: в Москве прошел Парад Победы

В Москве в среду, 24 июня, прошел парад в честь 75-летия Победы. Солдаты и офицеры прошли по Красной площади без масок, несмотря на 7176 новых случаев COVID-19, выявленных в России за сутки. Президент Франции Эмманюэль Макрон на торжественные мероприятия в Москву не приехал. Вместе с Владимиром Путиным за парадом наблюдали лидер Беларуси Александр Лукашенко, а также президенты еще около десяти стран.

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В военном параде, который должен был состояться 9 мая, однако был перенесен из-за эпидемии коронавируса, приняли участие 14 тысяч военнослужащих, а также 234 единицы боевой техники и 75 вертолетов и самолетов. Согласно официальной версии, парад Победы решили провести 24 июня, а не позже, потому что в этот день 75 лет назад прошел парад войск Красной армии.

Военные, принявшие участие в параде, были без масок. Не стали надевать их и ветераны, присутствовавшие на трибунах. Как видно на кадрах трансляции, они сидели вплотную друг к другу. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ветеранов, которым выделили места на трибунах на Красной площади, отправили на карантин в санатории и дома отдыха. В Кремле это объяснили «заботой об их здоровье».

На параде Победы 24 июня присутствовали лидеры Казахстана, Молдовы, Таджикистана и ряда других государств. Приехал на парад и президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент Хорватии Зоран Милановиич планировал прилететь в Москву, однако не смог этого сделать из-за поломки самолета. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прилетел в Москву, но от посещения парада воздержался из-за того, что в его делегации выявили случаи коронавируса.

Лидеры ряда европейских стран, которые должны были присутствовать на параде 9 мая, отказались от участия в церемониях из-за ситуации с коронавирусом. Как рассказали в пресс-службе Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон не получил повторного приглашения на перенесенный парад.

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