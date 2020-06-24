«Медуза»: явку бюджетников на голосование по Конституции проконтролируют при помощи приложения
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Явку сотрудников бюджетных предприятий на голосование по поправкам в Конституцию проконтролируют при помощи специального приложения. Как сообщает издание «Медуза», работники крупнейших компаний, в том числе «Почты России», уже получили инструкции по работе с IT-системой, расположенной на портале votely.ru. По данным журналистов, приложение будут использоваться по крайней мере в Ярославской области и Алтайском крае
Как рассказали собеседники издания, система контроля будет основана на QR-кодах. Он будет присвоен каждому сотруднику предприятия, данные которого окажутся в системе. Ответственные за проведение голосования должны будут отсканировать код на участках, а руководители предприятий будут иметь доступ к данным о явке каждого избирателя с кодом в режиме реального времени.
Как сообщает «Медуза», явку избирателей будут фиксировать под видом проведения викторин, конкурсов или лотерей, проведение которых параллельно с голосованием не запрещается законом.
Для того, чтобы зайти на сайт votely.ru, нужно иметь специальный логин и пароль. «Медузе» удалось получить доступ к демо-версии портала. Там были указаны названия предприятий, для сотрудников которых предположительно создана данная система. Среди них — «Ростех», «Лукойл», РЖД и другие.
Ранее сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц в интервью Русской службе RFI рассказал, что порядок голосования по поправкам в Конституцию усложняет доступ наблюдателей к участкам. Проведение досрочного, электронного и надомного голосования может увеличить число нарушений.
«Без лишних глаз»: за что критикуют голосование по поправкам в Конституцию
В России 25 июня начнется досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Оно пройдет по процедуре, которая будет сильно отличаться от привычных россиянам выборов: в некоторых регионах проголосовать можно будет онлайн, а участки откроют на целую неделю. Правозащитники опасаются, что в таких условиях сфальсифицировать результаты будет проще. О том, что не так с подготовкой к голосованию, Русская служба RFI поговорила с сопредседателем движения «Голос» Григорием Мельконьянцем.Publiée par RFI на русском sur Dimanche 14 juin 2020
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