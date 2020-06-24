Москалькова рассказала о переговорах по возвращению в Россию Бута и Ярошенко

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в среду, 24 июня, подтвердила, что Москва и Вашингтон ведут переговоры о возвращении в Россию осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко. Российские СМИ писали об их возможном обмене на американца Пола Уилана, осужденного в России по статье о шпионаже.

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Москалькова рассказала журналистам, что переговоры по вопросу возвращения в Россию Виктора Бута и Константина Ярошенко идут конфиденциально. Никаких подробностей она не привела. По ее словам, родственники Ярошенко просили ее не распространяться об этом. Москалькова не уточнила, связаны ли эти переговоры с возможным освобождением американца Пола Уилана, так как с ней это не обсуждали.

Неделю назад «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что Бута и Ярошенко могут обменять на Пола Уилана, осужденного в России по статье о шпионаже. По данным собеседника агентства, всех трех могут помиловать.

15 июня бывшего морпеха Пола Уилана приговорили в России к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Сам Уилан своей вины не признал, называл процесс политически мотивированным и сообщал о подброшенной ему флешке. Госдепартамент США выразил возмущение приговором и потребовал немедленного освобождения американца. У Уилана также имеются паспорта Канады, Великобритании и Ирландии.

Россиянина Виктора Бута приговорили в США к 25 годам заключения еще в 2011 году. Американский суд признал его виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в подготовке поставки значительного арсенала вооружений «Революционным Вооруженным Силам Колумбии» — организации, которую в США считают террористической. Свою вину Бут не признает.

Российского летчика Константина Ярошенко, задержанного в Либерии американскими спецслужбами, в 2011 году в США приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке поставок крупных партий кокаина. Ярошенко заявлял о своей невиновности.

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