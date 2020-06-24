Парады Победы в российских городах: фотоподборка
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В 28 российских городах в среду, 24 июня, проходят парады к 75-й годовщине победы над нацистской Германией. Мероприятия перенесли с 9 мая на 24 июня (в этот день парад Победы состоялся в 1945 году). Однако из-за пандемии коронавируса некоторые российские регионы и города отказались от парадов или перенесли их на более поздний срок.
Парад Победы прошел 24 июня во Владивостоке.
Парады Победы также решили провести в Новосибирске, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ и ряде других городов. Однако в Удмуртии, Якутии, Челябинской, Пензенской, Орловской областях, а также в ряде городов из-за ситуации с коронавирусом парады отменили или перенесли на более поздний срок. В Волгограде парад провели без зрителей. Военный парад состоялся в Санкт-Петербурге.
На центральной трибуне расположились президент Владимир Путин, ветераны и гости торжественного мероприятия. В этом году в Москву приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии (сепаратистские регионы Грузии, независимость которых признала Россия). Позже стало известно, что президент Кырыгзстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Москву, не пришел на парад Победы из-за случаев коронавируса в его делегации.
Ветеранов, оказавшихся на трибуне Красной площади, перед парадом поместили на карантин в санатории и дома отдыха. По данным Bloomberg, карантин продлился две недели.
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