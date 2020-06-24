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Парады Победы в российских городах: фотоподборка

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На параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г.
На параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г. REUTERS - MAXIM SHEMETOV
RFI

В 28 российских городах в среду, 24 июня, проходят парады к 75-й годовщине победы над нацистской Германией. Мероприятия перенесли с 9 мая на 24 июня (в этот день парад Победы состоялся в 1945 году). Однако из-за пандемии коронавируса некоторые российские регионы и города отказались от парадов или перенесли их на более поздний срок. 

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Парад Победы прошел 24 июня во Владивостоке. 

Парад Победы во Владивостоке, 24 июня 2020 г.
Парад Победы во Владивостоке, 24 июня 2020 г. AFP - PAVEL KOROLYOV
Перед парадом во Владивостоке, 24 июня 2020 г.
Перед парадом во Владивостоке, 24 июня 2020 г. AFP - PAVEL KOROLYOV

Парады Победы также решили провести в Новосибирске, Хабаровске, Чите, Улан-Удэ и ряде других городов. Однако в Удмуртии, Якутии, Челябинской, Пензенской, Орловской областях, а также в ряде городов из-за ситуации с коронавирусом парады отменили или перенесли на более поздний срок. В Волгограде парад провели без зрителей. Военный парад состоялся в Санкт-Петербурге. 

Вертолеты Ми-8 в небе над Санкт-Петербургом во время парада Победы, 24 июня 2020 г.
Вертолеты Ми-8 в небе над Санкт-Петербургом во время парада Победы, 24 июня 2020 г. REUTERS - ANTON VAGANOV
В Москве по Красной площади прошли солдаты и проехала военная техника. Владимир Путин просил министра обороны Сергея Шойгу исключить риски для здоровья участников парада. В этом году в нем приняли участие около 14 тысяч военнослужащих. На снимках с парада видно, что его участники без масок и не соблюдают дистанцию.

Моряки на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г.
Моряки на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г. via REUTERS - Host photo agency
Министр обороны России Сергей Шойгу на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г.
Министр обороны России Сергей Шойгу на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г. REUTERS - MAXIM SHEMETOV
Перед парадом в Москве, 24 июня 2020 г.
Перед парадом в Москве, 24 июня 2020 г. REUTERS - MAXIM SHEMETOV
Дезинфекция перед парадом в Москве, 24 июня 2020 г.
Дезинфекция перед парадом в Москве, 24 июня 2020 г. via REUTERS - POOL

На центральной трибуне расположились президент Владимир Путин, ветераны и гости торжественного мероприятия. В этом году в Москву приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии (сепаратистские регионы Грузии, независимость которых признала Россия). Позже стало известно, что президент Кырыгзстана Сооронбай Жээнбеков, прибывший в Москву, не пришел на парад Победы из-за случаев коронавируса в его делегации.

Ветеранов, оказавшихся на трибуне Красной площади, перед парадом поместили на карантин в санатории и дома отдыха. По данным Bloomberg, карантин продлился две недели.

Владимир Путин на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г.
Владимир Путин на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г. AFP - SERGEY PYATAKOV
Китайские солдаты на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г.
Китайские солдаты на параде Победы в Москве, 24 июня 2020 г. AP - Pavel Golovkin
На параде в Москве продемонстрировали ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой PC-24 «Ярс», 24 июня 2020 г.
На параде в Москве продемонстрировали ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой PC-24 «Ярс», 24 июня 2020 г. AFP - ALEXANDER NEMENOV
Ранее источники РБК в администрации президента рассказывали, что, по замыслу властей, парад должен воодушевить россиян после режима самоизоляции. После парада в России начинается голосование по поправкам в Конституцию, которое решили растянуть на неделю. Поправки, если будут одобрены на голосовании, позволят Владимиру Путину еще дважды выдвигаться в президенты в 2024 и 2030 годах. 

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