В России началось голосование по поправкам в Конституцию

25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию, одна из которых предусматривает «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Если пакет поправок будет одобрен, Владимир Путин сможет еще дважды баллотироваться в президенты и руководить страной до 2036 года. Впервые в истории России голосование растянули на неделю.

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Голосование началось на следующий день после парадов Победы, которые состоялись в ряде российских городов (некоторые регионы из города отказались от парадов из-за эпидемии коронавируса).

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что ЦИК вместе с Роспотребнадзором обеспечит меры санитарной безопасности. По ее словам, на участках будет обязательно ношение масок и перчаток, всех избирателей обеспечат одноразовыми ручками. Некоторые участники голосования уже жалуются на отсутствие средств защиты.

В условиях пандемии Памфилова предложила голосовать как «традиционным» способом (в школах), так и во дворах школ или на придомовых территориях. По ее словам, «мобильные участки» сформируют по заявкам самих избирателей. Как рассказал председатель приморского отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов, во Владивостоке голосование организовали из багажника автомобиля.

Для неверующих! Нововведение нашей избирательной системы "Избирательный участок в багажнике!" Publiée par Kirill Batanov sur Mercredi 24 juin 2020

Тем временем, как сообщает ТАСС, сайт для онлай-голосования, в котором участвуют жители Москвы и Нижегородской области, перестал работать в первые минуты после начала голосования. В ЦИК это объяснили «пиком нагрузки» и заверили, что работа сайта восстановлена.

Российская оппозиция разделилась на тех, кто считает, что голосование нужно бойкотировать и тех, кто собирается голосовать против поправок. Политики Алексей Навальный и Григорий Явлинский, например, считают, что принимать участие в голосовании не нужно. Партия «Яблоко» заявила о принципиальной неприемлемости и незаконности голосования. Комитет «НЕТ!» «Открытой России» и ряда оппозиционных политиков призвал отказаться от стратегии бойкота и голосовать против «обнуления».

Основной день голосования — 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены предварительные результаты.

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