В России шестой день подряд фиксируют снижение распространения COVID-19

На фоне эпидемии коронавируса в России началось голосование по поправкам в Конституцию

За минувшие сутки в России выявили 7113 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки снижается шестой день подряд и держится на уровне менее восьми тысяч уже больше недели.

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Общее число заразившихся коронавирусом выросло до почти 614 тысяч человек. За минувшие сутки в России умерли 92 пациента с COVID-19, передает оперативный штаб. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19, по данным штаба, составляет 8605.

Недавно в Росстате объяснили, почему данные ведомства по смертности от коронавируса значительно отличаются от сводок оперативного штаба. Глава ведомства сообщил РБК о разных методологиях расчета. Данные Росстата об апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины превышают статистику оперштаба в 1,4 раза. В ВОЗ низкую смертность в России от коронавируса на фоне большого числа выявленных случаев называли «сложной для понимания».

На фоне эпидемии 24 июня в ряде городов России состоялись парады Победы. В параде на Красной площади участвовали около 14 тысячи солдат и офицеров. На снимках с мероприятия видно, что его участники без масок и не соблюдают дистанцию. 25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, одна из которых может позволить Владимиру Путину руководить страной до 2036 года.

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