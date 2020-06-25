«Мемориал» признал якутского шамана Габышева политзаключенным

«Мемориал» признал шамана Александра Габышева, насильственно госпитализированного в якутский психдиспансер, политическим заключенным. Об этом сообщается 25 июня на сайте правозащитного центра.

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«Мемориал» отмечает, что основывался на международном руководстве по определению понятия «политзаключенный».«Лишение свободы применено к нему исключительно из-за политических и религиозных убеждений, а также ненасильственного осуществления свободы передвижения, выражения мнения, мирных собраний, совести и религии», — отмечают правозащитники. «Мемориал» призывает немедленно освободить шамана из психдиспансера и полностью реабилитировать его с возмещением вреда.

В отношении Александра Габышева возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму еще в сентябре 2019 год, после его задержания на границе Бурятии и Иркутской области, где силовики прервали его первый пеший поход на Москву для совершения обряда «изгнания» Владимира Путина. Обвинение шаману до сих пор не предъявили.

Габышева насильственно, без решения суда, госпитализировали 12 мая после того, как тот объявил о планах на новых поход в Москву в июне 2020 года. «Ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано. Обстоятельства госпитализации и медицинского обследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований. Суд, который принял решение о принудительной госпитализации Габышева, также не рассмотрел ситуацию полно и объективно», — говорится на сайте ПЦ «Мемориал».

Якутский городской суд только 2 июня удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Габышева. Свои доводы психдиспансер сделал на основе заключения врачебной экспертизы от 29 мая, где говорится, что Габышев представляет опасность для окружающих и себя самого.

«В заключении медкомиссии по минимуму применены медицинские термины, но по максимум приводятся данные о его мировоззрении, о критическом отношении к действующей власти, что, естественно, не может являться признаком психического расстройства», — рассказывал RFI координатор «Правозащиты открытки» Алексей Прянишников. Эта правозащитная организация предоставила Габышеву адвоката после того, как осенью 2019 года на него завели дело о призывах к экстремизму.

Как указывает Прянишников, диспансер должен был обратиться в суд до 14 мая — с 12 мая у больницы было на это 48 часов. Однако обратился в суд он намного позже. В больнице утверждают, что Габышев до этого там находился добровольно. На суде шаман рассказал, что действительно подписал согласие, потому что боялся за родственников. При этом в самом иске диспансера говорится, что Габышева доставили в больницу полицейские, что противоречит принципу добровольной госпитализации, объясняет Прянишников.

За шамана вступилась мэр Якутска Сардана Авксентьева, назвавшая его преследование «избирательной карательностью».

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