Мосгорсуд отказался отпустить Петра Верзилова из-под ареста

Московский городский суд в четверг, 25 июня, отклонил апелляционную жалобу на арест участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Три дня назад нижестоящий Мещанский суд назначил ему 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

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Акциониста Петра Верзилова силовики задержали, вломившись в его съемную московскую квартиру рано утром в воскресенье, 21 июня. Дверь выломали кувалдой. Долгое время он не выходил на связь.

Участника Pussy Riot 13 часов допрашивали по «московскому делу». В этом уголовном деле у Верзилова статус свидетеля. С его слов, следователи сказали ему, что считают его «организатором массовых беспорядков» в Москве. При этом 27 июля 2019 года, когда в Москве полиция разогнала митинг за честные выборы в Мосгордуму, Верзилов находился в Эстонии.

После многочасового допроса Верзилова отпустили из ОВД. Когда он вышел из полиции, на него напал Максим Барышников, которого Верзилов называет провокатором.

По версии полиции, Верзилов после нападения «выражался нецензурной бранью». На акциониста составили протокол о мелком хулиганстве. Мещанский суд признал его виновным и назначил ему административный арест на 15 суток. Издатель «Медиазоны» настаивает, что в деле нет доказательств нецензурной брани с его стороны.

Один из друзей Петра Верзилова рассказал «Би-би-си», что связывает его арест с акцией, которую участник Pussy Riot готовился провести на репетиции парада в Москве. По его словам, Верзилов собирался встать перед танком с сумками, повторив тем самым знаменитый снимок 1989 года с пекинской площади Тяньаньмэнь, ставший символом подавления молодежных протестов.

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