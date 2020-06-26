Обвинительный вердикт: в Москве суд выносит приговор по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд в эту пятницу, 26 июня, выносит приговор по делу «Седьмой студии». В начале оглашения вердикта судья объявила, что режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Виновными суд назвал Алексея Малобродского и Юрия Итина. В ходе прений в понедельник прокуратура запросила реальные сроки — от четырех до шести лет заключения — для Серебренникова, Итина, Малобродского и Софьи Апфельбаум.

Реклама Читать далее

Оглашение приговора на судебном процессе, который продолжался три года, началось в 11 утра по московскому времени. У здания суда собрались десятки человек, в том числе известных театральных деятелей, актеров, режиссеров, критиков.

Почти сразу после начала оглашения стало известно, что приговор будет обвинительным. Серебренникова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, хищении средств, выделенных министерством культуры и создании преступной группы, в которой, по словам судьи, режиссер «осуществлял общее руководство». Участниками этой группы судья назвала Итина и Малобродского. Апфельбаум не была осведомлена о преступном умысле других подсудимых, заявила судья Олеся Менделеева.

Суд постановил, что обвиняемые присвоили себе 129 миллионов рублей.

Бывшую сотрудницу министерства культуры и директора РАМТ Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Согласно приговору, Апфельбаум не принимала участия в «преступной группе», но «приняла без проверки и контроля отчетную документацию о средствах, выделенных на поддержку проекта современного искусства „Платформа“».

*****

По прибытии в суд Кирилл Серебренников заявил журналистам: «Надеюсь на оправдательный приговор». Алексей Малобродский прибыл на заседании с сумкой личных вещей.

Жену Малобродского Татьяну Лукьянову непосредственно в зал суда не пустили, сообщил корреспондент «Медузы». В зал удалось попасть актрисам Юлии Ауг, Виктории Исаковой, Юлии Пересильд и актеру Анатолию Белому. Среди собравшихся у здания суда — рэпер Оксимирон, музыкант Рома Зверь, критик Антон Долин, продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, писатель Дмитрий Быков, критик и телеведущий Александр Архангельский.

На этаж, где расположен зал, в котором оглашается приговор, пустили около 30 журналистов, сообщил журналист «Медузы». Остальных отправили на другой этаж, где организована трансляция заседания.

Накануне рэпер Оксимирон позвал два миллиона своих подписчиков в соцсетях прийти в Мещанский суд на оглашение приговора по т.н. «театральному делу».

*****

Гособвинение потребовало вынести приговор в виде 6 лет лишения свободы художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову. 5 лет обвинение требует для продюсера студии Алексея Малобродского, по 4 года — для генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры России Софьи Апфельбаум.

Также прокурор попросил взыскать с обвиняемых 128 млн рублей в рамках удовлетворения гражданского иска, а также выписать им штрафы: Серебренникову — на 800 тысяч рублей, Малобродскому — на 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — на 200 тысяч. Кроме того, он попросил суд лишить их права занимать должности в течение трех лет.

Обвинение заявляло о хищении около 130 млн рублей, выделенных министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Фигуранты дела настаивают на том, что все деньги тратились на спектакли.

Судебные разбирательства по делу «Седьмой студии» продолжались три года. В 2019 году вторая комплексная экспертиза, назначенная судом по делу, показала, что сумма затрат на проект «Платформа» превысила сумму, выделенную министерством культуры.

Однако результаты третьей экспертизы, оглашенные 1 июня, вновь подкрепили версию обвинения. В выводах экспертизы говорится, что расходы на проект «Платформа» были завышены в 2,5 раза. Его стоимость оценили в 87 миллионов рублей (при объеме финансирования в 216 миллионов рублей). Ущерб государству авторы заключения оценили в сумму около 129 миллионов рублей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться