Театральное «мошенничество»: суд приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы в пятницу, 26 июня, вынес вердикт по делу «Седьмой студии». Кирилла Серебренникова приговорили к 3 годам условно. Два других фигуранта дела — Юрий Итин и Алексей Малобродский — тоже получили условные сроки. Их всех при этом признали виновными в мошенничестве. Зрители, собравшиеся на улице у здания суда, встретили приговор аплодисментами. Затем стало известно, что суд взыскал с обвиняемых почти 129 миллионов рублей «ущерба» в пользу министерства культуры.

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Оглашение приговора началось в 11 утра по московскому времени. У здания суда собралось несколько сотен человек, среди них — известные театральные деятели, критики, журналисты, правозащитники, политики Юлия Галямина и Илья Яшин, рэп-исполнитель Оксимирон, вокалист группы «Звери» Роман Билык, режиссер Марк Рудинштейн, писатели Александр Архангельский и Дмитрий Быков...

Полиция регулярно требовала от собравшихся «не мешать проходу граждан» и «соблюдать социальную дистанцию».

Прибыв в суд, режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил журналистам: «Надеюсь на оправдательный приговор».

Тем не менее, уже примерно через полчаса суд объявил Серебренникова и других фигурантов виновными.

Судья Менделеева начала оглашать приговор с заявления о том, что «[подсудимые] совершили мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК)».

«Я думаю, теперь всем страшно. Страшно брать деньги, страшно делать что-то свободное... Мы все можем оказаться на месте Кирилла. Я не знаю, почему приговор обвинительный. В нашей стране творится какое-то безумие», — заявила «Новой газете» пришедшая к зданию суда директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Люди у Мещанского суда в ожидании приговора. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого не было у Мещанского суда, заявил (цитата по «Коммерсанту»): «Безусловно, дело Серебренникова является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность». «Это функция министерства культуры», — добавил официальный представитель Кремля.

Писатель Дмитрий Быков в эфире «Дождя» призвал бойкотировать театры, которые не выступили в защиту Кирилла Серебренникова и вообще всех деятелей культуры, которые поддержали позицию государственного обвинения.

Политик Илья Яшин заверил, что если обвиняемым «дадут реальные сроки, то реакция будет похлеще, чем с Голуновым».

(Тем временем в Париже Оливье Пи, директор Авиньонского фестиваля и участник французского Комитета поддержки Кирилла Серебренникова, заявил AFP о том, что российский режиссер «платит цену» за свою свободу высказывания этим «политическим процессом», в котором «нет доказательств» вины, есть только доказательства невиновности).

Писатель Дмитрий Быков у здания Мещанского суда. 26.06.2020. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

Обвинение потребовало приговорить Кирилла Серебренникова к 6 годам лишения свободы, экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — к 5 годам, бывшего генерального директора студии Юрия Интина и бывшую сотрудницу министерства культуры России Софью Апфельбаум — к 4.

Также прокуратура требовала взыскать с обвиняемых почти 129 млн рублей в счет удовлетворения гражданского иска и выписать им штрафы: Серебренникову — 800 тысяч рублей, Малобродскому — 300 тысяч, Апфельбаум и Итину — по 200 тысяч. Обвинение заявило о хищении средств, выделенных министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Фигуранты дела неоднократно заявляли, что все деньги тратились на спектакли.

В августе 2019 года комплексная судебная экспертиза (вторая по счету) установила, что затраты на театральный проект масштаба «Платформы» превышали субсидию министерства культуры, а сам проект стал важнейшим культурным событием. После этого, к июню 2020-го была проведена третья экспертиза, выводы которой уже поддержали версию прокуратуры.

Несколько девушек пришли в футболках «Обнал — украл». Они заявили, что фигурантов должны признать виновными. На уточняющие вопросы о деле девушки ответить не смогли. О спектакле «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, Серебренников так и не поставил, ничего не слышали pic.twitter.com/nvkvIzSiFJ — TJ (@tjournal) June 26, 2020

Как сообщила «Новая газета», сегодня во время зачитывания приговора было заявлено о том, что Серебренников, «имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение», стал «руководителем преступной группы», члены которой договорились о выделении государственных средств «путем обмана» сотрудников министерства культуры.

По словам судьи, в период с 2011 по 2014 год Итин, Серебренников и Малобродский «похитили» часть денег, выделенных на проект «Платформа», при этом «Апфельбаум не была осведомлена о преступном характере происходящего».

В итоге суд признал виновными в мошенничестве всех вышеназванных людей, кроме Софьи Апфельбаум. Судья заявила, что Апфельбаум допустила халатность. Но сроки давности по этому обвинению уже истекли, написал в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

Нина Масляева, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», называется в приговоре «соучастником №1», уточняет корреспондент «Медиазоны»: судья еще раз уточнила, что дело против нее выделено в отдельное производство. Напомним, именно Масляева стала главным свидетелем обвинения и признала свою вину. При этом, как сообщала газета «Коммерсант», госпожа Масляева ни разу напрямую не заявляла о хищениях, а лишь про обналичивание средств.

Судья также зачитала показания помощницы Масляевой Элеоноры Филимоновой, которая во время следствия говорила о причастности Серебренникова, Итина и Малобродского к хищениям, а в суде свои показания не подтвердила, заявив, что следователь на нее давил.

Люди у здания Мещанского суда во время вынесения приговора громко аплодировали Серебренникову в надежде, что аплодисменты будут долетать до судьи, но в зале заседаний, как заявил корреспондент «Медиазоны», аплодисменты не были слышны. При этом судья Менделеева, как отметили многие журналисты, читала приговор настолько тихо, что ее речь очень трудно было разобрать.

Судья сказала, что, хотя (остальные) подсудимые так и не признали вину, их заявления опровергаются показаниями свидетелей и позицией юриста министерства культуры Людмилы Смирновой, которая заявила об ущербе в 128 млн 974 тысячи рублей.

Тем временем людей у здания Мещанского суда становится все больше. Они ничего не говорят, просто продолжительно хлопают.



Видео: Дарья Козлова / «Новая газета». pic.twitter.com/LFas0cHH6x — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2020

Тем временем министр культуры Ольга Любимова заявила агентству «Интерфакс»: «В деле Серебренникова речь идет о «причинении крупного ущерба государству, министерство культуры — потерпевшая сторона». Она также сказала, что сейчас вырабатываются меры, «которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами», «чтобы подобные ситуации не воспроизводились в нашей сфере культуры в дальнейшем». (См. выше заявление Дмитрия Пескова).

(Незадолго до окончания судебного процесса почти 5000 деятелей культуры призвали министра культуры отозвать иск к фигурантам дела. «Сейчас от Вашего участия в этом деле, от непредвзятости Вашей позиции зависит будущее достойных талантливых людей, которые внесли значительный вклад в развитие российского театра», — говорится в этом открытом письме. В минкульте отказались отзывать иск).

"Это вообще паноптикум. Потому что мы видим, как люди, не очень разбирающиеся в реальности, подгоняют данные под готовый ответ, озвученный прокуратурой"



Публицист Александр Архангельский – о деле "Седьмой студии" pic.twitter.com/m8QbIULmj4 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 26, 2020

Судья полностью поддержала заявленную министерством культуры сумму ущерба и объявила второй за день перерыв, после которого были зачитаны показания свидетелей защиты.

После перерыва председательствующая заявила, что, «вопреки доводам зашиты», все следственные действия по этому делу проведены без нарушения закона, «экспертизы выполнены специалистами», сомневаться в выводах которых «оснований не имеется» (при этом судья говорила не о второй экспертизе, подтвердившей невиновность фигурантов, а о первой и третьей).

Затем Менделеева заявила, что у Серебренникова, Итина, Малобродского был «заранее сформированный корыстный умысел на хищения», которые начались сразу же после создания «Платформы» по разработанному плану.

Суд посчитал доказанной вину Серебренникова, Итина и Малобродского по части 4 статьи 159 УК (мошенничество), а Софьи Апфельбаум — по ч. 1 статьи 293 УК (халатность). Перечислив доводы свидетелей защиты, судья заявила, что никто из них не сообщил значимой информации.

Судья приговорила Серебренникова к 3 годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 года), а также к штрафу в 800 тысяч рублей, экс-продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского — к 2 годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей, Юрия Итина — к 3 годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Минкульта с Серебренникова, Итина и Малобродского солидарно сумму «ущерба» — 128 млн 974 тысячи рублей. Пока эта сумма не будет выплачена, арест с их имущества не снимут. Итину и Малобродскому также запретили занимать должности в государственных учреждениях.

Софью Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но освободили от выплаты из-за истечения срока давности.

Люди на улице радуются тому, что режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых по этому делу не отправили в тюрьму. REUTERS - MAXIM SHEMETOV

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