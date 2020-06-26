Эмманюэль Макрон и Владимир Путин переговорили по видеосвязи

В пятницу, 26 июня, президенты Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции.

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В коммюнике Елисейского дворца отмечается, что разговор был «глубоким и содержательным». Эмманюэль Макрон подчеркнул свою приверженность «диалогу доверия и безопасности, начатому во время визита президента Российской Федерации» в Брегансон в августе 2019 года. «Актуальность (этого диалога) только увеличивается из-за ускорения перестройки мирового баланса, связанной с пандемией, и утверждения европейского суверенитета», — говорят в Елисейском дворце.

Как сообщили в Париже, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин заверили, что готовы работать над подготовкой встречи лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН.

Президенты обсудили конфликты в Ливии, Сирии и Украине. Что касается Украины, Эмманюэль Макрон заявил о важности скорейшей реализации «дорожной карты» по урегулированию конфликта, одобренной в Париже на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года.

Говоря с Владимиром Путиным о ситуации в Ливии, президент Франции призвал положить конец «опасному иностранному вмешательству» и отметил важность возобновления диалога враждующих сторон в формате «5+5», а также диалога под эгидой ООН.

Что касается Сирии, Эмманюэль Макрон отметил свою озабоченность гуманитарной ситуацией в стране, которая еще ухудшилась из-за пандемии. Макрон заявил о важности сохранения трансграничных механизмов под эгидой ООН, чтобы ответить на срочные нужды гражданского населения.

В Елисейском дворце отмечают, что президенты также обсудили вопросы сотрудничества в сферах здравоохранения, защиты окружающей среды и культуры и «отметили свою приверженность диалогу между гражданскими обществами» двух стран. Разговор Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялся в день вынесения приговоров по «театральному делу» в Мещанском суде Москвы.

Елисейский дворец также отмечает, что после торжественных мероприятий в России в честь победы над нацизмом Эмманюэль Макрон в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным «отдал дань памяти жертвам народов Советского Союза во время Второй мировой войны, 27 миллионам жертвам среди мирного населения и военных, памяти о покоренных народах Восточной Европы в эти темные время истории нашего континента, о невыносимом насилии». Он также выразил поддержку и солидарность Франции в отношении России на фоне пандемии коронавируса.

В отчете Кремля приведена транскрипция начала разговора президентов. Отмечается, что президенты обращались друг к другу на «ты». Владимир Путин отметил, что победа во Второй мировой войне — «это наша общая Победа». «Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами», — сказал он. Владимир Путин также пригласил Эмманюэля Макрона посетить Россию с полноформатным визитом.

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