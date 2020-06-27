В Германии определили второго подозреваемого в причастности к убийству Хангошвили россиянина

Прокуратура и полиция Германии подозревают, что к убийству бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили был причастен еще один гражданин России. Об этом в субботу, 27 июня, написали журнал Spiegel и расследовательский проект Bellingcat.

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По информации журналистов, речь идет о некоем Романе Д. Непосредственно в убийстве он участия не принимал, а занимался подготовкой спецоперации. Он попал в Евросоюз через Польшу 3 августа 2019 года, а уехал две недели спустя, то есть за несколько дней до убийства, утверждается в расследовании.

Ранее следствие назвало подозреваемого непосредственно в убийстве Хангошвили. Его зовут Вадим Николаевич Красиков, он был задержан сразу после убийства. В России Красиков был в розыске по двум делам о заказных убийствах. В 2015 году он был исключен из базы Интерпола и получил паспорт на имя Вадима Соколова.

Ранее немецкие СМИ писали, что перед отправкой в Германию Красиков проходил подготовку на базе ФСБ. В июне Федеральная прокуратура Германии обвинила правительство России в заказном убийстве. В заявлении ведомства указывалось, что органы центрального правительства России дали задание «ликвидировать» Хангошвили.

Гражданин Грузии, бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) был застрелен 23 августа 2019 года в Берлине. Он являлся участником второй российско-чеченской войны. Российские власти называли его террористом и обвиняли в участии в террористической исламистской организации «Кавказский эмират».

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