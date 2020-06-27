В Москве и Петербурге задержали участников пикетов в поддержку художницы Юлии Цветковой

Более 40 человек задержали на пикетах в поддержку фем-активистки Юлии Цветковой в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге 43 человека задержали на пикетах в поддержку художницы Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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В Москве 40 человек задержали возле памятника Крупской на Сретенском бульваре. Сотрудники полиции просили их разойтись и говорили, что акция не согласована, сообщает корреспондент «Дождя». В Петербурге задержаны трое человек.

Минимум 32 задержанных в москве. 2 полных автозака... За плакаты со словами "свобода" и "тело" Publiée par Юлия Цветкова sur Samedi 27 juin 2020

27 июня десятки российских СМИ приняли участие в медиастрайке в поддержку фем-активистки и руководительницы детского театра «Мерак» в Комсомольске-на-Амуре Юлии Цветковой. В ее поддержку высказывались российские общественные деятели и деятели культуры.

Художницу обвиняют в распространении порнографии из-за ее рисунков с изображением обнаженного женского тела в паблике во Вконтакте «Монологи вагины». Ей грозит до шести лет лишения свободы. С осени 2019 года Юлия Цветкова была под домашним арестом. В марте суд в Комсомольске-на-Амуре изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде.

26 июня Юлия Цветкова рассказала, что 2 июля на нее составят второй административный протокол о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» за рисунок гомосексуальных семей с детьми и подписью «Семья там, где любовь». По этому делу ей грозит штраф в 50 тысяч рублей. По информации «Новой газеты», первый протокол за этот же рисунок на нее составили в январе этого года. В декабре 2019 года суд в Комсомольске-на-Амуре уже выписал ей штраф в 50 тысяч рублей по статье о «гей-пропаганде» за рисунки женщин в паблике «Женщина не кукла».

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