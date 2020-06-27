В России за сутки выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

Из-за эпидемии коронавируса члены избирательных комиссий работают на голосовании об изменениях в Конституции в защитных масках и перчатках. 26 июня, Санкт-Петербург.

В России за сутки выявили 6 852 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 9 200 человек, еще 188 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве (+750) и Московской области (+366), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (+280), Иркутской области (+237) и Санкт-Петербурге (+224). При этом Москва, уточняет «Интерфакс», а является регионом «с наименьшим темпом прироста» за сутки — 0,3%.

По официальным данным, за сутки число жертв эпидемии в России увеличилось на 188 человек и достигло 8 969. Выздоровели за последние 24 часа 9 200 пациентов. Общее число больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, составляет 225 325 человек.

По общему числу выявленных случаев Россия остается на третьем месте в мире после США и Бразилии. По данным Университета Джонса Хопкинса, к мировым «лидерам» по темпам распространению коронавируса также относятся Индия, ЮАР, Мексика, Чили, Саудовская Аравия, Бангладеш, Перу, Колумбия и Пакистан.

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