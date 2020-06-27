Макрон анонсировал скорую поездку в Россию

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на похоронах Жака Ширака в Париже. Сентябрь 2019 г.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время намерен посетить Россию. Об этом он написал в субботу, 27 июня, в твиттере на следующей день после видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и я скоро приеду в Россию», — говорится в сообщении главы Елисейского дворца.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Дату поездки в администрации французского президента пока не называют. Ранее сообщалось, что Макрон может посетить Россию до конца года, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Накануне Макрон и Путин провели переговоры по видеосвязи, в которых обсуждалась подготовка встречи пяти лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование конфликта на востоке Украины, а также ситуация в Ливии и Сирии. В конце разговора Путин пригласил Макрона посетить Россию «с полноформатным визитом».

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